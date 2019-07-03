"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

Руководство московского "Локомотива" заключило контракт с полузащитником команды Гжегожем Крыховяком. В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за "железнодорожников" на правах аренды.

"Очень рад, что подписал с клубом контракт. Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов", – цитирует полузащитника официальный сайт "Локомотива".

В прошлом сезоне Крыховях провел 39 игр за красно-зеленых, забив в них два мяча. Напомним, что ранее права на польского футболиста принадлежали французскому клубу "Пари Сен-Жермен".