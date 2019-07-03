На Волге под Саратовом перевернулась лодка: один человек погиб, еще одного ищут

В Саратовской области на Волге перевернулась лодка, в которой находились пять человек. В результате ЧП три человека спаслись, один погиб, еще одного ищут спасатели. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС области.

Как уточняется, сообщение о том, что лодка "Гулянка" перевернулась на Волге неподалеку от села Золотое Красноармейского района Саратовской области, поступило на пульт в 18:15 по местному времени (17:15 по времени Москвы).

По словам очевидцев, в лодке в момент ЧП находились пять человек, трем удалось спастись. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам извлекли из воды тело 56-летней женщины. Мужчина пока не найден, его поиски продолжатся утром в четверг, передает РИА Новости.