Из-за наводнения и оползней эвакуировано более миллиона жителей японского Кюсю

Более миллиона человек эвакуировали из-за наводнения на японском острове Кюсю. Проливные дожди привели к оползням.

Многим жителям острова не суждено вернуться домой, передает телеканал "Россия 24". Есть угроза полного разрушения зданий. Как сообщили метеорологи, завтра выпадет суточная норма осадков.