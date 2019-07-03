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3 июля 201923:58

Из-за наводнения и оползней эвакуировано более миллиона жителей японского Кюсю

EPA

Более миллиона человек эвакуировали из-за наводнения на японском острове Кюсю. Проливные дожди привели к оползням.

Многим жителям острова не суждено вернуться домой, передает телеканал "Россия 24". Есть угроза полного разрушения зданий. Как сообщили метеорологи, завтра выпадет суточная норма осадков.

 

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