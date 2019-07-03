Новичок "Атлетико" Феликс вошел в топ-5 самых дорогих футболистов мира

Мадридский "Атлетико" подписал контракт с нападающим "Бенфики" Жоау Феликсом. Соглашение с 19-летним португальским футболистом рассчитано до лета 2026 года. За Феликса "матрасники" заплатили рекордные для клуба 126 миллионов евро.

Трансфер молодого португальца вошел в пятерку самых дорогих приобретений в мировом футболе. Феликс обошел по этому показателю многих звездных игроков, включая Криштиану Роналду.

В настоящий момент самым дорогим футболистом мира является Неймар, перешедший из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро. Далее идут Киллиан Мбаппе (180 млн), Филиппе Коутинью (160 млн) и Усман Дембеле (145 млн).