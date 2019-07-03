Биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу

Обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер, ставшая победительницей в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, оказалась на больничной койке. У 29-летней итальянской биатлонистке возникли проблемы с кишечником.

Как сообщает Neveitalia, жизни спортсменки ничего не угрожает. Она уже пошла на поправку, но вынуждена будет еще несколько дней провести в больнице, которая находится в итальянской коммуне Кавалезе.

Напомним, что Вирер является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, завоевав награды в смешанных эстафетах на Играх в Сочи и Пхенчхане.