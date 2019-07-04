На людной улице в сирийском городе Сувейда взорван заминированный мотоцикл

В городе Сувейда на юге Сирии подорван заминированный мотоцикл. Теракт произошел на улице Канават, где всегда много народу. Погибли три человека, семеро получили ранения.

Мотоцикл взорвался рядом с церковью, уточняет РИА Новости. Это первый в 2019 году теракт в Сувейде. До этого в городе, освобожденном от боевиков, было относительно спокойно.