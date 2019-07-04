Президент России принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств

Владимир Путин принял верительные грамоты у 18 прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Подобное мероприятие проходит раз в несколько месяцев и символизирует официальное начало работы новых послов в России, напоминает телеканал "Россия 24".

Среди дипломатов присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Президент воспользовался случаем и поздравил народ этой страны с Днем независимости и 75-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.