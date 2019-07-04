В Кремле назвали главные темы переговоров Владимира Путина с Джузеппе Конте

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Италию, где проведет переговоры с руководством страны. Одной из главных тем переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте станет наращивание экономических связей между странами.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудят увеличение товарооборота — он до сих пор не вышел на досанкционный уровень. Обсудят и политические вопросы, а также сотрудничество в области культуры.

Кроме того, Владимир Путин встретится с Папой Римским. С ним российский президент будет говорить о диалоге церквей, ситуации в Сирии и на Украине. Также запланирована встреча Владимира Путина с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони. Это будет дружеская встреча в рамках неформальных контактов политиков.

В Риме уже вовсю готовятся к визиту Путина — из соображений безопасности закрыты некоторые кварталы в центре города, передает телеканал "Россия 24".