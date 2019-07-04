Качественные дороги и беспилотники помогут минимизировать количество ДТП

В Госавтоинспекции считают, что беспилотные автомобили помогут минимизировать количество ДТП. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Он встретился с журналистами, чтобы рассказать, какие меры принимаются для снижения аварийности. Безопасные и качественные дороги — один из нацпроектов. Что предлагается для его реализации?

На скорости — и сразу в горы. Невероятный подъем длиной 23 километра от солнечной Ялты до живописного плато Ай-Петри.

Знаменитый крымский серпантин самый крутой во всех смыслах — 280 поворотов. И за каждым водителя поджидают ямы. Зимой и вовсе проехать нельзя — без ремонта десятки лет. Дороги в регионах — проблема всероссийская, а значит, решаться должна на государственном уровне.

Связать всю страну в буквальном смысле от Калининграда до Камчатки, от южного побережья, где сейчас так тепло, до заснеженных северных границ сетью современных качественных и безопасных дорог — приоритет национального проекта.

Идеально гладкое ровное дорожное полотно — реальность крупных мегаполисов страны. И мечта, пожалуй, каждого российского водителя — с комфортом добраться до места назначения — осуществима. Проект "Безопасные качественные дороги" — стратегия ближайших лет.

В планах — перезагрузить 260 тысяч километров дорожного полотна. Задача глобальная. Цели амбициозные — сохранить как можно больше жизней и вывести дорожную инфраструктуру страны на качественно новый безопасный уровень.

Меры не новые, но изменился подход. Главный ориентир теперь — на реальные потребности. В первую очередь необходимо решить проблемы с треногами. В буквальном смысле слова вывести из тени (кустов, а подчас и строений) дорожные камеры, разработать порядок их установки, а главное – определить, кто на это имеет права.

Для злостных нарушителей на дороге предусмотрены дополнительные санкции. Выявить кто сел за руль в нетрезвом виде, станет проще. Факт употребления теперь вычислит прибор.

Наслаждаться автомобильным путешествием не мечта, а реальность. Помогут в этом компьютерные технологи. Беспилотные автомобили — новинка автопрома.

Сейчас беспилотники тестируют в "Скоково". В будущем бортовой компьютер станет незаменимым другом водителей, ведь в случае возникновения аварийной ситуации поможет ее предотвратить.