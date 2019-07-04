Посвятившие себя Родине: о погибших подводниках Дмитрии Соловьёве и Андрее Воскресенском

1 июля в Баренцевом море произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ, в результате погибли 14 моряков. Среди погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, уроженец города Почеп Брянской области.

О Дмитрии Соловьеве рассказал его одноклассник, иерей Роман Кругликов, отметив, что Дмитрий был целеустремленным и компанейским человеком, которым гордилась семья. Он никогда не забывал одноклассников и, находясь в отпуске, всегда старался с ними встретиться. Но в этом году Дмитрий не смог приехать на встречу выпускников, о чем все очень жалели.

Роман Кругликов является настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Почепе. Он рассказал, что панихиду по погибшему подводнику Дмитрию Соловьеву будут служить ежедневно до 40 дней.

Ранее СМИ сообщили, что при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России гражданский специалист был спасен именно благодаря грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева. Сразу после вывода из отсека специалиста Соловьев задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату. Затем вместе с другими членами экипажа Дмитрий продолжил борьбу с пожаром в аварийном отсеке.

О погибшем капитане первого ранга Андрее Воскресенском рассказали власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области, где жил подводник. В обращении городской администрации, Воскресенского отличали такие качества, как стойкость, мужество, решимость, честь и самоотверженность. Считая служение Родине главным делом жизни, Андрей Воскресенский посвятил себя атомному подводному флоту.

Как рассказали, власти Соснового Бора, моряк Андрей Воскресенский награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", почетной грамотой президента России, а также ведомственными знаками отличия.

2 июля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, оказать поддержку и помощь семьям погибших подводников. Утром в среду, 3 июля, министр обороны прибыл в Североморск, где провел совещание по установлению причин пожара.