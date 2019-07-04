Пожар в монастыре под Курганом: храм сгорел дотла, но чудом спаслась икона

Пожар на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области уничтожил деревянный храм. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной ЧП стал загоревшийся кондиционер, от которого огонь перешел на кровлю здания храма.

Как горели столетний мужской монастырь и церковь, видело все село Чимеево в Курганской области. Но спасти бревенчатую святыню не смогли ни местные жители, ни восемь пожарных расчетов, прибывших на место. Огонь уничтожил деревянное здание меньше чем за полчаса. "Когда я подъехал, то горело с левой стороны церкви. Был огонь тушили местные люди, — рассказывает Вениамин Москвин, старший водитель пожарной машины. — Больше техники никакой не было, но дым уже был выше крыши".

Не помогла и помощь с неба: начавшийся во время пожара дождь никак не улучшил ситуацию. "Здание именно имеет пятую степень пожароопасности, — поясняет Олег Рожков, начальник Главного управления МЧС РФ по Курганской области. — Все деревянное. Полностью. На данный момент работает лаборатория, которая устанавливает причину. Есть основания полагать, что причина техническая. Будем изымать провода и проводить экспертизу".

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного кондиционера и перекинулся на крышу. Благо, эвакуация не понадобилась: люди сами покинули церковь и монастырь. А вот святыням повезло меньше – их не успели вынести.

"Поскольку здание храма очень старое, деревянное, то оно моментально загорелось, — рассказывает иеромонах Тихон (Тихомиров), секретарь Курганской епархии. — Братия монастыря, сотрудники, трудники монастыря пытались по возможности спасти святыни храмовые, но икону не удалось вынести".

Однако чудотворная Чимеевская икона Божией Матери уцелела. Пожарные дополнительно проливали место, где она находилась, и уже сейчас понятно: святыня хоть и пострадала, но осталась цела. Скептики говорят, что ее защищали специальные рама и стекло, а верующие настаивают: основание деревянное, и потому подобное спасение – настоящее чудо. Тем более, случилось оно с этой иконой уже не впервые. В конце XVIII века чудотворное полотно уже пережило один пожар.