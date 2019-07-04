Крушение рыболовецкого судна в Гондурасе унесло жизни 26 человек

У берегов Гондураса затонуло рыболовецкое судно "Капитан Уолли". В результате погибли по меньшей мере 26 человек. Такие данные сообщил местный телеканал Televicentro, ссылаясь на вооруженные силы страны.

По предварительной информации, удалось спасти еще 47 человек, находившихся на борту судна в момент крушения. Судно вышло на ловлю лангустов у берегов департамента Грасиас-а-Диос, передает РИА Новости.

Предполагается, что причиной трагедии могли стать высокие волны и сильный ветер в районе крушения.