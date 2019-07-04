Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

По мнению истцов, товарный знак КВН не принадлежит ТТО "АМИК", потому что продукты, выходившие под ним, создавались в соавторстве с Сергеем Муратовым, Михаилом Яковлевым и Альбертом Аксельродом. Заявители подчеркнули, что после смерти соавторов права перешли к Марине Топаз, вдове Сергея Муратова, а она передала их ООО "Группа 7".

Марина Топаз привлечена к участию в деле в качестве третьих лиц, помимо ТТО "АМИК", сообщает РИА Новости.

Согласно данным картотеки суда, иск будет рассматриваться 19 августа текущего года.

В ответ Масляков подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей.

КВН выходит в эфир с ноября 1961 года. В 1964 году Александр Масляков стал ведущим КВН. С 1990 года производством передачи занимается телевизионное творческое объединение "АМИК", которое основал Масляков.