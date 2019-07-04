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4 июля 201903:28

Со второй декады июля погода вновь станет летней

Гавриил Григоров/ТАСС

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, сообщил, что юге Урала и юге Западной Сибири температура придет в этом месяце к нормальным значениям, характерным для июля. А в Якутии и на севере Урала она будет даже выше нормы.

В центральные регионы страны лето придет лишь со второй декады июля, передает РИА Новости. До этого жителей данных территорий, в том числе москвичей, ожидает температура в 17-20 градусов днем, 8-13 градусов ночью.

Ближайшие выходные будут пасмурными, может выпасть до 15 миллиметров осадков. Кроме того, возможен сильный ветер. Соответствующие предупреждения регулярно рассылает МЧС.

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