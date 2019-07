Facebook и Instagram устранили неполадки в работе сервисов

Социальная сеть Facebook сообщила о решении проблемы со сбоями в работе сервисов. Компания принесла пользователям извинения за возможные неудобства при использовании соцсети и мессенджера.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown