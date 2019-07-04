Facebook и Instagram устранили неполадки в работе сервисов

Социальная сеть Facebook сообщила о решении проблемы со сбоями в работе сервисов. Компания принесла пользователям извинения за возможные неудобства при использовании соцсети и мессенджера.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) July 3, 2019

Instagram также отчитался в устранении неполадок с загрузкой изображений и видео. "Мы работаем над тем, чтобы все снова как можно скорее заработало в нормальном режиме", — написали представители соцсети.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown — Instagram (@instagram) July 3, 2019

Ранее сообщалось о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Все три сервиса принадлежат компании Facebook. Пользователи испытывали сложности с загрузкой картинок и отправкой сообщений в мессенджере. Больше всего проблем возникло у пользователей в США и Европе.