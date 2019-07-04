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4 июля 201904:25

Путин: Москва готова к диалогу с Киевом, если Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания

EPA

Россия готова к диалогу с Украиной, если ее новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои обещания, данные перед выборами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое он дал незадолго до своего визита на Апеннины. Газета приводит текст интервью на итальянском языке.

Как отметил российский лидер, во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами.

Путин подчеркнул, что новому президенту Украины достались в наследство разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, принудительная украинизация, запрет на использование русского языка и попытки прежних властей разрушить межконфессиональный мир.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил о том, что в будущем возможна встреча Зеленского с Путиным, например, на саммите G20 в Осаке. Но позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что в планах Путина нет встречи с президентом Украины в Осаке. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, украинский лидер не собирался ехать на саммит "Большой двадцатки", напоминает РИА Новости.

1 июля текущего года Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах встречи Путина с Зеленским, сказал, что нет ничего невозможного в международных отношениях. Также он добавил, что у Кремля пока есть много знаков вопроса, чтобы понять подходы Украины к решению существующих проблем.

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