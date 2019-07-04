Откровенная фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британских журналистов

СМИ Великобритании опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы города Серпухова Маргариты Грачёвой, которой муж из ревности отрубил кисти рук.

Таблоид Daily Star назвал фотографии Маргариты "потрясающими" и подчеркнул ее храбрость. Издание Mirror восхитилось решимостью девушки вернуться к обычной жизни, отметив, что тем самым россиянка завоевала признание людей всего мира.

Журналисты Daily Mail напомнили о тяжелых операциях, которые россиянке пришлось перенести в процессе лечения. Снявшись в эффектной фотосессии, Маргарита Грачёва доказывает, что по-прежнему привлекательна, отмечает издание.

СМИ отмечают, что фотосессия россиянки получила огромную поддержку со стороны пользователей Сети.

Трагедия с Маргаритой Грачёвой произошла в конце 2017 года, напоминает РИА новости. По данным следствия, супруг Маргариты Дмитрий, "испытывая к ней неприязненные отношения на почве ревности", увез Маргариту в лес, где сначала угрожал убить, но в конце концов отпустил. Спустя несколько дней Грачев снова отвез жену в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее десяти ударов. Впоследствии Грачев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.