Джузеппе Конте: Италия работает над всеобщим диалогом по полной отмене санкций

Италия считает односторонние решения по теме антироссийских санкций контрпродуктивными и работает над всеобщим диалогом по полной отмене режима ограничений. Об этом премьер Италии Джузеппе Конте рассказал в интервью в преддверии визита Владимира Путина.

В Риме работают над тем, чтобы вовлечь в предметное обсуждение вопроса все стороны, передает слова итальянского премьера телеканал "Россия 24". Также Конте отметил, что надеется встретить президента России с тем же гостеприимством, которое ему самому оказали при визите в Москву в октябре. Премьер убежден, что визит Путина станет возможностью обсудить двусторонние отношения и пути их развития.

Владимир Путин отправляется сегодня с официальном визитом в Италию — впервые за последние четыре года. Программа президента начнется с посещения Ватикана. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, среди тем встречи с Папой Римским — ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины, диалог между Русской православной и Римско-католической церквями.

Также Владимир Путин проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелой в формате рабочего завтрака и с премьером страны Джузеппе Конте. Стороны обсудят острые международные вопросы и перспективы экономического сотрудничества России и Италии. А по окончании официальной программы Путин намерен в неформальной обстановке встретиться с Сильвио Берлускони, трижды возглавлявшим правительство страны.