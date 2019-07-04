Между огнем и водой: на Иркутск обрушились две беды разом

Еще пять населенных пунктов подтоплены в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Вода остается в домах, где проживают более 6 тысяч жителей. Всего в регионе подтоплены 16 населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24".

Уровень воды в реке Ия около города Тулун, который больше всего пострадал от паводка, постепенно снижается. Накануне он упал ниже критической отметки в 700 сантиметров. Режим ЧС действует в шести районах области. Погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, более трехсот госпитализированы.

Владимир Путин объявил наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным местных властей, материальный ущерб от паводка составил 29 миллиардов рублей.

Тем временем, в нескольких районах Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Федеральная Авиалесоохрана оперативно перебрасывает в регион дополнительные силы. По последним данным, на всей территории страны зафиксировано 176 лесных очагов возгорания. Из них 95 – в Красноярском крае, 46 – в Иркутской области.