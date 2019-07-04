Тема:

Паводок 18 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 июля 201906:18

Между огнем и водой: на Иркутск обрушились две беды разом

Еще пять населенных пунктов подтоплены в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Вода остается в домах, где проживают более 6 тысяч жителей. Всего в регионе подтоплены 16 населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24".

Уровень воды в реке Ия около города Тулун, который больше всего пострадал от паводка, постепенно снижается. Накануне он упал ниже критической отметки в 700 сантиметров. Режим ЧС действует в шести районах области. Погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, более трехсот госпитализированы.

Владимир Путин объявил наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным местных властей, материальный ущерб от паводка составил 29 миллиардов рублей.

Тем временем, в нескольких районах Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Федеральная Авиалесоохрана оперативно перебрасывает в регион дополнительные силы. По последним данным, на всей территории страны зафиксировано 176 лесных очагов возгорания. Из них 95 – в Красноярском крае, 46 – в Иркутской области.

Ранее по теме

Сейчас

06:18

На Иркутск обрушились две беды разом

01:39

Во время салюта в Минске погибла женщина

00:35

"Нафтогаз" готов к переговорам с Россией

20:20

Минобороны опубликовало список имен погибших подводников

20:03

Извержение Стромболи вызвало панику среди туристов

19:50

Путин освободил от должности трех генералов

19:20

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: Москва готова к диалогу с Киевом, если Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания

Путин: Москва готова к диалогу с Киевом, если Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания

2 часа назад
"Нафтогаз" готов к переговорам с Россией

"Нафтогаз" готов к переговорам с Россией

6 часов назад
Маслякова хотят лишить прав на КВН

Маслякова хотят лишить прав на КВН

2 часа назад

Трансляции

09:30

Открытие Международного финансового конгресса
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Заседание Правительства РФ
13:35

Прилет Владимира Путина в Италию
Все трансляции
Москва напомнила Лондону, что доступ в Крым открыт для любых делегаций

Москва напомнила Лондону, что доступ в Крым открыт для любых делегаций

3 часа назад
Со второй декады июля погода вновь станет летней

Со второй декады июля погода вновь станет летней

3 часа назад
Посвятившие себя Родине: о погибших подводниках Дмитрии Соловьёве и Андрее Воскресенском

Посвятившие себя Родине: о погибших подводниках Дмитрии Соловьёве и Андрее Воскресенском

5 часов назад
Работу над сериалом "Властелин колец" поручили испанскому режиссеру Байоне

Работу над сериалом "Властелин колец" поручили испанскому режиссеру Байоне

6 часов назад
Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

12 часов назад
Facebook и Instagram устранили неполадки в работе сервисов

Facebook и Instagram устранили неполадки в работе сервисов

2 часа назад
Президент России принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств

Президент России принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств

5 часов назад
Их ищут спасатели: судьба 15 жителей Тулуна до сих пор неизвестна

Их ищут спасатели: судьба 15 жителей Тулуна до сих пор неизвестна

9 часов назад
Минобороны опубликовало список имен погибших подводников

Минобороны опубликовало список имен погибших подводников

10 часов назад
Украинская фабрика грез в действии: Зеленский в Канаде всех рассмешил

Украинская фабрика грез в действии: Зеленский в Канаде всех рассмешил

9 часов назад
Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

15 часов назад
На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

10 часов назад
Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

12 часов назад
Удар молнии уничтожил 45 тысяч бочек виски и бурбона

Удар молнии уничтожил 45 тысяч бочек виски и бурбона

8 часов назад
Организаторам "туристических панихид" на могиле Юлии Началовой пригрозили судом

Организаторам "туристических панихид" на могиле Юлии Началовой пригрозили судом

10 часов назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

02.07.2019 06:37
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

19 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Качественные дороги и беспилотники помогут минимизировать количество ДТП

Качественные дороги и беспилотники помогут минимизировать количество ДТП

3 часа назад
Пожар в монастыре под Курганом: храм сгорел дотла, но чудом спаслась икона

Пожар в монастыре под Курганом: храм сгорел дотла, но чудом спаслась икона

4 часа назад
Крушение рыболовецкого судна в Гондурасе унесло жизни 26 человек

Крушение рыболовецкого судна в Гондурасе унесло жизни 26 человек

4 часа назад
В Кремле назвали главные темы переговоров Владимира Путина с Джузеппе Конте

В Кремле назвали главные темы переговоров Владимира Путина с Джузеппе Конте

4 часа назад
Во время салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина

Во время салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина

4 часа назад
На людной улице в сирийском городе Сувейда взорван заминированный мотоцикл

На людной улице в сирийском городе Сувейда взорван заминированный мотоцикл

6 часов назад
Новая инициатива: если на платной дороге - пробка, деньги можно не платить

Новая инициатива: если на платной дороге - пробка, деньги можно не платить

11 часов назад
В Белорецке обрушился мост из сериала "Вечный зов"

В Белорецке обрушился мост из сериала "Вечный зов"

11 часов назад
СМИ узнали, какими будут электронные паспорта россиян

СМИ узнали, какими будут электронные паспорта россиян

11 часов назад
Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

12 часов назад
Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

12 часов назад
Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

12 часов назад
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

12 часов назад
Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% больше, чем в среднем по России

Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% больше, чем в среднем по России

12 часов назад
В официальной рекламе Google нашли русский мат

В официальной рекламе Google нашли русский мат

12 часов назад
Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

12 часов назад
Российские паломники обрели правовой статус

Российские паломники обрели правовой статус

13 часов назад
Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

16 часов назад
"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

17 часов назад
Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

21 час назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15