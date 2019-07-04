Суперфинал Global Management Challenge. Итоги

Участники проектов платформы "Россия — страна возможностей" победили в национальном суперфинале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Турнир состоялся в Екатеринбурге, передает телеканал "Россия 24".

Команды конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!" завоевали первое место. Всего в финале участвовали почти 120 госслужащих, управленцев и студентов из 26 регионов России. Этот чемпионат — крупнейший в мире. По итогам турнира определилась команда, которая представит нашу страну на мировом финале. За 13 его сезонов Россия побеждала уже пять раз.