В Неаполе прошла церемония открытия Универсиады

На знаменитом стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе прошла церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады. С приветственным словом выступил президент Международной федерации университетского спорта FISU Олег Матыцин, а об открытии Универсиады объявил президент Италии Серджо Маттарелла. Футболист "Наполи" Лоренцо Инсинье зажег огонь Игр, имитируя удар ногой по мячу.

Знаменосцем сборной России на параде спортсменов был пловец Кирилл Пригода. Российская делегация на Студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человека, бороться за награды турнира будут 275 спортсменов, напоминает телеканал "Россия 24".