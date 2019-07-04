Российский рынок акций бьет рекорды

Индекс Мосбиржи обновил свой максимум. В ходе торгов он превышал 2 тысячи 827 пунктов. Таких высот ему раньше достигать не доводилось.

В основном рост был за счет бумаг "Газпрома": они подорожали до уровня 11-летней давности, прибавив за день более двух процентов. Поддержку отечественному фондовому рынку оказали и мировые площадки, передает телеканал "Россия 24".