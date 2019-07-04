Основной фигурант дела об убийстве спецназовца объявлен в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск основного фигуранта дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Оганесу Айрапетяну заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. По словам адвоката, его подзащитный считает, что это была самооборона и защита родных и друзей. Известно, что Оганесян ранее был осужден за кражу и освободился условно-досрочно в феврале.

Драка в Подмосковье произошла в начале июня. Никита Белянкин попытался разнять участников и был убит, еще один мужчина оказался ранен, передает телеканал "Россия 24".