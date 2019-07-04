ФМБА России разворачивает мобильный госпиталь в Тулуне и Нижнеудинске

В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Сегодня под руководством главы ведомства Владимира Уйбы он начинает работу.

Как передает "Вести Иркутск", госпиталь укомплектован автомобилями, включающими операционную, две перевязочные, штаб диспетчерской и автобусы для доставки врачей в населённые пункты. Всего восемь машин. Медицинский десант привез и необходимые лекарства.

Пациентов будет принимать 41 специалист, это — хирурги, терапевты, анестезиолог-реаниматолог и эпидемиолог.