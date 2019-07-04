Есть чем заняться: Путин не стал говорить о "России после Путина"
Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года, отметив, что на этой должности ему есть чем заняться, передает "Интерфакс".
Накануне своего визита в Италию в интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что об этом говорить пока рано, ведь впереди еще пять лет напряженной работы.
Так глава государства ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики, добавив, что при сегодняшней стремительной мировой динамике прогнозы делать трудно.
В ответ на замечание о том, что настоящих политических противников у президента РФ нет, так как на выборах он набрал почти 77 процентов голосов, однако планы по развитию с трудом набирают темп, Путин отметил, что дело не в процентах голосов избирателей, а в экономических реалиях, с которыми сталкивается Россия. "А именно — падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей".
Президент подчеркнул, что при этом Россия ведет очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность, не допускает роста безработицы.
"Мы смогли сконцентрировать значительные ресурсы для начала реализации масштабных нацпроектов, которые обеспечат прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей", — отметил глава государства.
В четверг Владимир Путин отправляется с однодневным визитом в Италию. Глава российского государства приедет в страну впервые за четыре года. Пребывание президента начнется со встречи с Папой Римским, передает телеканал "Россия 24".
Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, они, в том числе, обсудят ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины, диалог между Русской православной и Римско-католической церквями. Далее в программе визита — переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелой в формате рабочего завтрака и с премьером страны — Джузеппе Конте.
На повестке дня — сотрудничество в области экономики и культуры, а также острые международные вопросы. А по окончании официальной программы Путин намерен в неформальной обстановке встретиться с Сильвио Берлускони, трижды возглавлявшим правительство страны.
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