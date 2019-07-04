Сборная Перу стала соперником Бразилии по финалу Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри состоялся второй полуфинал футбольного Кубка Америки, в котором встречались команды Чили и Перу. Встреча завершилась крупной победой перуанцев со счётом 3:0.



Подопечные Рикардо Гареки забили первый гол уже на 21 минуте поединка, когда отличился Эдисон Флорес. До окончания первого тайма перуанцы усилиями Йосимара Йотуна удвоили свое преимущество. А уже в концовке матча довели дело до разгрома — голом отметился легендарный форвард Перу Хосе Паоло Герреро.



3:0 — Перу завоевала путёвку в финал Кубка Америки, где за главный трофей сразится с командой Бразилии. Накануне пентакампеоны не оставили шансов Аргентине.



Финал и матч за третье место главного южноамериканского турнира среди сборных состоится в воскресенье, 7 июля.