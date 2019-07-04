Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

В Иркутской области подтоплено еще пять новых поселков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. На этот раз уровень поднялся в реке Уда. Вода пришла в дома, которые построены в низине. Кроме того, ожидается повышение уровня воды на реках Иркут, Китой, Ока и Белая.

Всего же с начала паводка подтопленными оказались 98 населенных пунктов Иркутской области, передает "Россия 24". Предварительный ущерб от разгула стихии составил 29 миллиардов рублей. Первые выплаты местные власти планируют начать уже в пятницу.

Как сообщает "Интерфакс", в ликвидации последствий наводнения задействованы 3,5 тысячи человек, около 600 единиц техники, а также семь вертолетов Ми-8 МЧС.