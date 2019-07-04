Назначение Лэмпарда в "Челси" отсрочено из-за сбоя соцсетей

Лондонский футбольный клуб "Челси" не смог своевременно объявить о назначении на пост главного тренера английского специалиста и бывшего игрока клуба Фрэнка Лэмпарда. Причина – большие сбои в социальных сетях.

Накануне объявления стали барахлить такие социальные сети, как Facebook и Instagram. Как сообщает телеканал "Россия 24", представители клубной медиа-службы не захотели упускать возможность нарастить число своих подписчиков и отложили объявление.

Напомним, что ранее Лэмпард руководил клубом "Дерби Каунти", который выступает в более низком дивизионе английского футбола – Чемпионшипе. Руководство "баранов" не хотело отпускать специалиста, предложив ему контракт на 13 миллионов долларов, но Лэмпард решил не упускать возможность поработать в своем бывшем клубе.