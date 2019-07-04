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Гибель моряков-подводников 16 минут назад

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4 июля 201909:40 Варвара Невская

В главном храме ВМФ пройдет панихида по погибшим морякам

В главном храме ВМФ пройдет панихида по погибшим морякам

В главном храме ВМФ России — Кронштадтском морском соборе в Санкт-Петербурге — сегодня отслужат панихиду по героям-подводникам, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате. Почтить их память придет много людей. На службе будут присутствовать около 200 моряков Кронштадтского гарнизона и почти столько же военных священников со всей страны.

Трагедия в Баренцевом море унесла жизнь 14 офицеров — профессионалов высочайшего класса. Минобороны обнародовало полный список.

Угольно-черные кители, погоны и ордена. Взгляды направлены прямо в камеру, серьезные, сосредоточенные, и бесстрашные. Именно такими и запомнятся сослуживцам 14 человек экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата, ценой своей жизни до последнего выполнявших поставленную задачу, спасая товарищей и само судно.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях, всегда будет с нами", — сказал временно исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петербурга.

Об этих героях известно немного. Были приписаны к военной части Петергофа, из гавани Санкт-Петербурга экипаж и отправился в ставшее последним плавание. Часть находится в подчинении Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. Вся информация о ней закрыта, имеет гриф "совершенно секретно" и огласке не подлежит, это подтвердил и пресс-секретарь президента. Из заявления министра обороны Сергея Шойгу, становится известно, что все погибшие — офицеры ВМФ, семеро – капитаны первого ранга, трое – капитаны второго ранга.

Денис Долонский был командиром глубоководного аппарата, герой России, к званию был представлен около 7 лет назад за исследования Арктики и Антарктики. Это видео с ним последнее в архиве его товарищей. Записано за 10 дней до трагедии во время празднования годовщины выпуска из Высшего военно-морского училища подводного плавания. А это Николай Филин, ему 57 лет, тоже капитан первого ранга. В составе экипажа — испытатель глубоководной военной техники. К воинской части в Петергофе был приписан в 1987, тогда ему было всего 24. 32 года верной службы, ордена мужества, "за военные заслуги" и звание Герой России. Фото награждения, которым поделились его коллеги на просторах интернета, сделано в прошлом году.

Капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Последние снимки запечатлели Воскресенского в кругу близких и на праздновании Дня защитника отечества.

Имя четвертого подводника, героически погибшего во время пожара на глубоководном аппарате – Денис Опарин. Уроженец поселка Оленья губа Мурманской области, что недалеко от Североморска, близ которого в водах Баренцева моря и произошла трагедия. Он только-только отметил свое 40-летие. Продолжатель военно-морской династии. Его отец — Герой России, капитан первого ранга Александр Иванович Опарин, командир той самой Петергофской части, к которой и был приписан весь экипаж подлодки. Фотографий Дениса в открытом доступе не представлено.

37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Его фотографий также в Сети не обнаружено, но известно, что родился он в Почепе Брянской области, а службу проходил в Санкт-Петербурге. По сообщению Брянских СМИ у него остались ребенок и беременная супруга.

Сегодня в Мурманске у мемориала "Морякам, погибшим в мирное время" рубки затонувшей подводной лодки Курск, неравнодушные скорбят об ушедших героях. Они не знали их имен, фамилий, должностей и званий, но знали, что их отвага и мужество не раз спасали чужие жизни. Так было и в этот раз. Как заявил вице-адмирал Юрий Бояркин, принявший участие в траурном митинге, он лично знал каждого погибшего и их имена обязательно будут размещены на памятной доске у мемориала.

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