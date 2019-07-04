Шойгу: основная причина ЧП на подлодке - пожар в аккумуляторном отсеке

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе расследования причин пожара на глубоководном аппарате.

По словам Шойгу, возгорание началось в аккумуляторном отсеке, после чего огонь начал распространяться. Глава государства поинтересовался, что с ядерной установкой. Министр заверил, что она полностью изолирована и обезлюдена.

"Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", — подчеркнул глава Минобороны, добавив, что это позволяет надеяться "на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата".

Семьям погибших моряков будет оказана вся необходимая помощь. Шойгу подчеркнул, что ведется индивидуальная работа с каждой семьей. Путин поручил Шойгу представить экипаж к государственным наградам, сообщает "Россия 24".

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Часть экипажа удалось спасти, но 14 моряков погибли из-за отравления продуктами горения. Среди них семь капитанов первого ранга и два героя России. Сегодня в Николаевском морском соборе Кронштадта​​​ пройдет панихида по погибшим морякам. Отслужит ее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.