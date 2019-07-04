Защитник "Спартака" Боккетти согласовал контракт с "Вероной"

Итальянский защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти в нынешнее трансферное окно готов покинуть клуб. Он близок к переходу в клуб Серии "А" – "Верону". Стороны пришли к соглашению личного контракта 32-летнего футболиста обороны.

Теперь "Вероне" предстоит согласовать условия о трансфере Боккетти непосредственно с представителями "Спартака", сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. Условия личного договора сторон не сообщаеются.

Действующее соглашение Боккетти с красно-белыми рассчитано до лета 2020 года. В столичном клубе он выступает с 2013 года. За время выступления в "Спартаке" итальянец завоевал титул чемпиона России и обладателя Суперкубка страны.