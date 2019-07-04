Кровавый салют: в Минске разбираются, почему произошла трагедия во время фейерверка

После гибели женщины во время праздничного фейерверка в Минске возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" УК Белоруссии, передает РИА Новости.

ЧП произошло вечером 3 июля во время салюта в честь 75-летия со дня освобождения Минска от фашистских захватчиков. 64-летняя женщина наблюдала за фейерверками с берега реки Свислочь и была ранена осколком. Врачам не удалось ее спасти. Еще 8 человек получили ранения. На данный момент в городской больнице остаются двое пострадавших, угрозы для их жизни нет, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося: неисправность салютных установок, неисправность самих фейерверочных изделий, нарушения во время процесса заряда салютных установок и неправильная эксплуатация салютных установок. Опрашиваются свидетели, изымается необходимая документация.