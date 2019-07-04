Приставы рассказали, что чаще всего забирают за долги

Машины, недвижимость и бытовая техника — именно это чаще всего арестовывают за долги. Об этом News.ru рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

В 2017 году от принудительной реализации имущества должников было получено 9,7 миллиарда рублей, в 2018 году — уже 12,1 миллиарда рублей. Кроме того, должники самостоятельно продали имущества на 2 миллиарда рублей.

Эксперт Марат Аманлиев пояснил, что недвижимость — это самый простой объект для реализации, ее никуда не унесешь и не вывезешь. Автомобили — один из самых распространенных объектов имущества, и неважно, куплена она в кредит или нет. Ну, и бытовая техника — это то, что есть вообще у всех людей в доме.