ММА. Штырков нацелился на чемпионство Rizin после расторжения контракта с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков продолжит свои выступления в октагоне несмотря на ранее сданную положительную допинг-пробу. После разрыва контракта с UFC россиянин оформил соглашение с японской организацией Rizin.

"Переговоры прошли достаточно быстро, контракт был подписан на четыре боя с возможностью совмещать выступления в других организациях, — заявил менеджер Штыркова Саят Абдрахманов, слова которого приводит ТАСС. – главной целью является завоевание пояса японской организации".

Стартовым поединком Штыркова в Rizin будет бой против корейца Хун Кима, который состоится 28 июля в Токио. У предстоящего соперника российского бойца 10 побед при 12 поражениях.

Напомним, что накануне в крови россиянина было обнаружено запрещенное вещество, способствующее наращиванию мышечной массы. Контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) был расторгнут по обоюдному согласию.