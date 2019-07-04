Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Свердловской области попало на видео

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчыбека Каримова, долгое время занимавшего пост главы киргизской общины в Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Калинина 2 июля около трех часов дня в 100 метрах до дома, где жил погибший. Судя по опубликованной порталом 66.RU видеозаписи, убийцы заранее приехали на своем автомобиле и поджидали свою жертву.

Камчыбек Каримов шел сумкой с деньгами, когда на него напали двое. Бизнесмен побежал, однако был остановлен выстрелом в ногу и, не смотря на активное сопротивление, жестоко избит. В момент расправы в мужчину была выпущена еще одна пуля, попавшая в живот и ставшая впоследствии причиной смерти.

Убийцам удалось завладеть деньгами — по некоторым данным их добычей стали два миллиона рублей — после чего преступники скрылись.

В настоящее время полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета расследуют убийство бизнесмена и ведут поиск налетчиков. Правоохранители считают, что преступление было совершено в корыстных целях, и не имеет других мотивов.