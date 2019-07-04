Игра в мусор: СК проверяет антисанитарный "Лучик" в Смоленске

В Смоленске после жалоб родителей на антисанитарию в детском саду №70 "Лучик" следователи начали доследственную проверку в детском учреждении на предмет нарушения прав детей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ранее возмущенные родители воспитанников этого детского сада пожаловались журналистам издания Readovka.ru, что приготовлением пищи для детей вместо поваров почему-то занимаются нянечка и сторож, а постельное белье и полотенца не стираются по 6 месяцев. Не хватает в детском саду и дворника. Мусорные баки, которые стоят прямо на игровой площадке, не убираются. А детей, которым во время прогулки захотелось в туалет, отправляют за эти баки.

Есть претензии у родителей и к образованию детей: по их словам, в учреждении не ни музыкального работника, ни логопеда. Соответствующие жалобы люди уже направили и в управление образования городской администрации, и в региональный Роспотребнадзор, и в прокуратуру, и уполномоченному по правам ребенка в Смоленской области.