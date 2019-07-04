Упавшее дерево остановило Кутузовский проспект

Сразу четыре полосы московского Кутузовского проспекта остановились из-за упавшего дерева. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло неподалеку от пересечения крупнейшей столичной магистрали с Рублевским шоссе. Информации о пострадавших не поступало. В сторону области скопилась пробка. Автомобилисты ждут, когда сотрудники коммунальных служб распилят дерево и освободят проспект.