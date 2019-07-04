В центре "Тигр" спасли краснокнижного журавля с дробью в крыле

В Приморье спасли раненого даурского журавля, в крыле птицы нашли дробь. В Центр реабилитации тигров и других редких животных утверждают, что птица стала жертвой браконьеров, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Даурский журавль находится под угрозой вымирания и включен в списки международной и российской Красной книги. По подсчетам орнитологов, всего в мире осталось до 5тысяч 300 особей.

Раненую птицу обнаружили в Амурской области. Специалисты местного охотуправления изъяли журавля из дикой природы и поместили в зоопарк на временную передержку. Позже его переправили в Центр реабилитации в Приморье.

После осмотра ветеринары заключили - журавль получил травму плечевой кости из-за выстрела, на рентгене была обнаружена дробь. Травма старая, возможно, получена еще осенью. "У птицы нарушена геометрия плеча, произошло смещение костей, атрофировались мышцы. Летать журавль уже никогда не сможет", – сообщила старший научный сотрудник МРОО "Центр "Тигр"" Екатерина Блидченко.

Сейчас журавль живет в вольере "Центра", питается зерновыми смесями и кукурузой, а также творогом и рыбой. Дальнейшую судьбу птицы будет решать Росприроднадзор. Специалисты ведомства должны подобрать подходящее место для его жизни в неволе.