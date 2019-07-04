На Камчатке задержали организаторов подпольного казино

Владельцев интернет-казино остановили на взлете. В аэропорту Елизово на Камчатке задержаны трое подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса.

Спецоперацию провели сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, сообщает "Россия 24". Один из подозреваемых – житель Закавказья – намеревался покинуть страну. По материалам дела, злоумышленники арендовали помещение в одном из центральных районов Петропавловска-Камчатского, где проводили азартные интернет-игры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что при обыске у подозреваемых изъято 13 комплектов игрового оборудования, роутер, несколько телефонов, банковские карты и деньги.