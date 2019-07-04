Мошенницы притворились медсестрами и похитили миллионы у подмосковных пенсионеров

В Московской области полицейские задержали двух мошенниц, представлявшихся пенсионерам медицинскими работницами. Воровки ходили по квартирам и предлагали бесплатное обследование — пока одна отвлекала свою жертву, вторая искала в квартире деньги и ценности.

Так, в одном из эпизодов, мошенницы обманом проникли в квартиру 90-летнего пенсионера и стащили из кармана его брюк около двух сотен тысяч рублей. По словам полицейских, в настоящее время задержанным женщинам инкриминируется 9 подобных эпизодов, общий ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в 4,6 миллионов рублей.

На время проведения расследования задержанных поместили под арест в следственный изолятор.