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4 июля 201911:57

Терпи, казак: основатель сети ресторанов "Тарас Бульба" сядет на два года

Артем Геодакян/ТАСС

Основатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван приговорен Басманным судом Москвы к двум годам колонии общего режима по делу об уходе от уплаты налогов, передает "Интерфакс".

Белойвану предъявлено обвинение в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму в 650 миллионов рублей.

Дело бизнесмена суд рассматривал в особом порядке, так как Белойван полностью признал вину.

По данным суда, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван в восьми ресторанах "Корчма Тарас Бульба" организовал практику непробития кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт с целью уклонения от уплаты налогов.

Следствием установлено, что бизнесмен привлекал так называемых "ночных кассиров", которые удаляли из памяти системы R-Keeper, установленной в ресторанах Белойвана, наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Ранее сообщалось о подготовке подписания мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, по которому в течение трех лет бизнесмен уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

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