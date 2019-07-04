"Челси" официально назначил Фрэнка Лэмпарда главным тренером

Лондонский "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды своего бывшего футболиста Фрэнка Лэмпарда, ранее возглавлявшего другой английский клуб – "Дерби Каунти" из Чемпионшипа. Стороны заключили контракт сроком на три года.

"Горжусь тем, что возвращаюсь в "Челси" в роли главного тренера, — признается сам Лэмпард, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Все знают о моей любви к этому клубу и его истории. Я сосредоточен на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я намерен усердно работать и приносить пользу клубу".

Объявление о назначении Лэмпарда наставником "синих" было отложено клубной пресс-службой из-за технических проблем социальных сетей.