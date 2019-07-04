При пожаре в Свято-Казанском монастыре серьезно пострадала чудотворная икона

При пожаре в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре серьезно пострадала чудотворная икона. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".

Как рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Курганской области, возгорание произошло накануне, 3 июля. Деревянный храм, который входит в состав монастыря, полностью уничтожил огонь. Чимеевскую икону Божией Матери, к счастью, удалось найти и спасти, но она сильно повреждена. Причиной пожара, стала авария в работе кондиционера.

По легенде, подобная ситуация уже случалась в 1770 году. Тогда во время пожара тоже произошло чудесное спасение иконы, рассказал секретарь Курганской епархии Тихон Тихонов. Чудотворная икона Божией известна далеко за пределами нашей страны. Паломники каждый год приезжают в Курганскую область, чтобы поклониться ей и попросить о помощи и здоровье.



