"Кто-нибудь, перекройте обочину!" — на М4 разорвало грузовик с мусором

Утром на трассе М4 "Дон" столкнулись два грузовика, одну из фур, наполненную мешками с отходами, разорвало, в результате чего мусор высыпался на дорогу.

Инцидент произошел в четверг в Ленинском районе Московской области в двух десятках километров от МКАД. Водители, двигающиеся в сторону столицы, попали в глухую пробку, тянущуюся со съезда из Домодедово.

По словам очевидцев, на месте аварии разлито большое количество дизельного топлива. В настоящее время последствия ДТП устраняются.

Участники движения жалуются на спешащих нарушителей ПДД. "Кто-нибудь, перекройте обочину!" — требует один из водителей, комментируя аварию на сервисе Яндекс.Карты.

Сообщения о пострадавших не поступали.