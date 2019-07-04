4 июля 201912:14
В Исландии появились "бесполые" фамилии
В Исландии депутаты парламента практически единогласно приняли закон, изменяющий правила образования фамилий.
Сейчас в стране используются либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери. В зависимости от пола они заканчиваются на "сон" (сын) или "доттир" (дочь). После принятия закона о так называемой гендерной автономии у граждан появится возможность использовать третий вариант — "бюр" (ребенок).
Таким образом те, кто не в состоянии идентифицировать себя с каким-либо из полов, смогут оформить это юридически. Никаких медицинских заключений для этого не потребуется, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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