В Исландии появились "бесполые" фамилии

В Исландии депутаты парламента практически единогласно приняли закон, изменяющий правила образования фамилий.

Сейчас в стране используются либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери. В зависимости от пола они заканчиваются на "сон" (сын) или "доттир" (дочь). После принятия закона о так называемой гендерной автономии у граждан появится возможность использовать третий вариант — "бюр" (ребенок).

Таким образом те, кто не в состоянии идентифицировать себя с каким-либо из полов, смогут оформить это юридически. Никаких медицинских заключений для этого не потребуется, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.