Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины

На международном форуме в Санкт-Петербурге было объявлено специалисты из десятков стран обсуждают новейшие способы лечения онкологических, неврологических и других опасных заболеваний. Многие отечественные разработки заинтересовали ведущих иностранных ученых.

Триста ученых почти из сорока стран — физики, ядерщики и медики впервые на общем международном конгрессе в Санкт-Петербурге обсуждают проблемы и перспективы использования мирного атома.

Комплекс ПИК — исследовательский ядерный реактор мощностью 100 мегаватт на территории петербургского Института ядерной физики позволяет повторять процессы живой природы в виде технических систем.

Директор НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов говорит, что, "по сути, это исследовательский инструмент понимания на атом-уровне, как устроены все, что нас окружает, как природа создавала объекты".

Участники конгресса могли посмотреть, как будет выглядеть типовой региональный ядерномедицинский комплекс: кабинеты диагностики, циклотрон и установка по производству радиофармпрепаратов.

"Радиоактивный изотоп фтора приходит и здесь объединяется с белковой субстанцией, с глюкозой и формируется радиофармпрепарат фтордизоксиглюкоза", — поясняет заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Алексей Алтынбаев.

Радиофармпрепараты безошибочно обнаруживают даже микроскопические раковые образования, воздействуют на них, а потом доставляют строительный белок для восстановления клеток. Скорость, точность и безопасность особенно важны в педиатрии.

Детский эндокринолог, член совета директоров АО "НОМЕКО" Мария Воронцова отмечает, что технологии ядерной медицины наиболее оптимальны для детского возраста.

"В частности, в онкологии, поскольку мы можем применять фундаментальные исследования для изучения детской онкологии. Она отличается от взрослой онкологии по ряду параметров — гистология, это генетика, и мы можем подобрать персонализированные подходы к лечению этих заболеваний, а не экстраполировать взрослые схемы терапии на детей", — говорит Мария Воронцова.

К 2021 году в Ленинградской области будет создан центр ядерной медицины и уникальный циклотрон. Он позволяет производить широкий спектр различных изотопов и применять их не только в онкологии, но и в кардиологии, психиатрии и других направлениях медицины.

Это будет третий медицинский циклотрон такой мощности в мире.

Генеральный директор группы клиник "СОГАЗ" и АО "НОМЕКО" Владислав Баранов поясняет, что "те дозы радиации, которые применяются для лечения и диагностики, практически ничтожны, но их эффективность в качестве лечения и их финансовая эффективность наиболее высока".

Своими впечатлениями длится генеральный директор итальянского Национального онкоцентра адронной терапии Сандро Росси.

"Я вижу, что ученым и врачам со всего мира интересно, как здесь, в России, стремительно развивается адронная терапия", — говорит Росси и отмечает уникальные разработки на основе изотопов, в производстве которых Россия, по его словам, "бесспорный лидер".

Снизить смертность от онкологии вдвое — такую задачу ставят участники Международного форума. Современная диагностика уже позволяет выявлять рак на ранних стадиях, а прорыв в ядерной медицине дает пациенту шанс на жизнь даже в самых тяжелых ситуациях.