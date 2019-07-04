Кокорина и Мамаева увековечили на дне Черного моря

Именами российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была названа скульптура, установленная на дне одного из дайвинг-центров в Черном море вблизи Анапы. Монумент весит около двух тонн и сопровождается табличкой со словами "Свободу Кокорину и Мамаеву".

Об идее создания такой скульптуры рассказал Павел Гуревич-младший – руководитель заведения: "Скульптура была сделана не в честь Кокорина и Мамаева. Это скульптура безымянных футболистов. Их начали называть "Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря", — приводят слова руководителя центра РИА Новости. – Мы подхватили эту тему, сделали табличку и установили ее на дне. Теперь это ее название. Позы у футболистов изображают борьбу за мяч, рвение и прорыв".

Напомним, что оба футболиста, а также еще два фигуранта уголовного дела – брат Александра Кокорина Кирилл и их друг, а по совместительству детский тренер Александр Протасовицкий, смогут отбывать тюремный срок в одной колонии.