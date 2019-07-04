Момент смертельной аварии на Невском путепроводе попал на видео

В среду в Петербурге на Невском путепроводе автомобиль Lexus спровоцировал массовое ДТП, в результате которого погиб водитель Ford Galaxy — фура подмяла его машину под себя. Один из грузовиков пробил ограждение и повис над железнодорожными путями.

Пострадали еще два человека — водитель повисшей фуры и предполагаемый виновник аварии. По предварительным данным, мужчина, сидевший за рулем автомобиля Lexus, превысил скорость и, пытаясь избежать столкновения с автобусом, резко перестроился перед двигающимся в попутном направлении грузовиком.

В свою очередь, водитель фуры выехал на встречную полосу, снес легковушку, ограждения моста и повис.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело.