Водителю стало плохо: на Камчатке автобус насмерть задавил девочку

В четверг вечером, 4 июля, в Петропавловском-Камчатском рейсовый автобус съехал с проезжей части и сбил на тротуаре четверых пешеходов. Один из них — 14-летняя девочка — скончался.

Пострадавшие были госпитализированы: сбитый подросток с тяжелыми травмами, 22-летний мужчина — с переломами ног. В больницу попал и водитель автобуса, у него диагностирован диагностический криз. По предварительной информации в момент аварии мужчине стало плохо, и он потерял контроль над собой.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин взял расследование инцидента под свой контроль. "Завтра утром все, кто отвечает за безопасность на дорогах города, должны быть у меня и дать точную информацию, что стало причиной этой ужасной аварии. Исходя из этого, буду принимать решения, в том числе кадровые", — заявил глава региона.