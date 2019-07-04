В Подмосковье самозванки под видом врачей обокрали пенсионеров на 4,6 миллиона рублей

В Подмосковье обезвредили очередных липовых медиков. Мошенницы под видом соцработников предлагали доверчивым пенсионерам провести бесплатное обследование на дому, а в итоге похищали из квартир все ценные вещи и деньги.

Задержание воровок происходило по всем канонам остросюжетного триллера: с погоней и силовым захватом. Так что злоумышленницы даже несколько подрастеряли дар речи. Двух гражданок сыщики подмосковной полиции, что называется, сняли с маршрута — вытащили из такси как раз тогда, когда они гастролировали по области, обчищая квартиры пенсионеров.

"Установлено, что злоумышленницы, представившись сотрудницами медицинской организации, предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медицинское обследование на дому. Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тысяч рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Мошенническая схема стара, как мир. Пенсионеры, как правило, доверчивы и обделены заботой со стороны социальных служб. Потому рады, как дети, когда им кто-то оказывает внимание.

- Звонок в дверь, я открываю. Женщина стоит, представилась медицинским работником. Говорит: вы пенсионер, вас нужно обследовать, бесплатное обследование провести, вы согласны? Я говорю: ну, раз так нужно, конечно согласен.

Пока одна самозванка изображала доктора, проводящего медосмотр, вторая шарила по шкафам и карманам.

- Я разделся. Деньги у меня были в кармане. Положил на кресло брюки эти, лег на диван, она стала там по спине чего-то лазить, щупала. А когда брюки стал одевать, в них пусто, в карманах ничего нет.

Судя по тому, что было изъято у воровок, количество жертв может исчисляться десятками.

"При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, 5 наручных часов, ювелирные украшения и одежда. В настоящее время задержанным инкриминируется 9 эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области, ущерб от которой превысил 4,6 миллиона рублей", — рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Кража" и "Мошенничество". В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.